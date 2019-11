33 secrets jamais dévoilés par les employés de restauration rapide

Voici des secrets étonnants concernant les habitudes et l’hygiène des employés des chaînes de restauration rapide les plus populaires. La prochaine fois que vous avez envie de manger dans l’un de ces endroits, pensez-y à deux fois…



Les aliments cuits sont placés en attente…

Les aliments cuits en restauration rapide sont placés en attente dans une armoire chauffante et nous démarrons le minuteur. Quand le minuteur sonne, nous sommes censés jeter la nourriture. Mais parfois, nous nous contentons de la réchauffer. Donc, pour avoir un repas avec le maximum de fraîcheur, venez entre 11h et 13h ou entre 18h et 20h. Comme il y a plus de clients durant cette période, nous cuisinons et nous servons des plats frais sans arrêt. Au passage, attention à ces aliments qu’il ne faut jamais manger au restaurant.