21 raisons pour lesquelles vous vivrez plus vieux que vos parents

«Le bon sens veut que si l’on considère le vieillissement comme une crise et un déclin, il sera effectivement une crise et un déclin, déclare Anthony Cirillo, président de la société de conseil en soins de santé The Aging Experience. Mais si vous le considérez comme un nouveau chapitre de votre vie, un chapitre de qualité porteur de nouvelles expériences et d’épanouissement, c’est ce que vous favoriserez.»

On ne peut réduire la vieillesse à un nombre d’années. Mieux encore: adopter face au vieillissement une attitude positive peut améliorer votre santé physique. Une étude de Yale a révélé que les personnes ayant une meilleure perception de leur vieillesse pouvaient avoir l’air jusqu’à 23 ans plus jeunes que celles dont la perception était plus négative.

4 / 21

AS-FOOD-STUDIO/SHUTTERSTOCK

Mangez davantage de végétaux

Nos connaissances sur la nutrition ont évolué encore plus rapidement que celles que nous avons des bienfaits de l’activité physique. «Les deux éléments les plus importants qui déterminent un vieillissement en bonne santé sont le régime alimentaire et les programmes d’exercice physique que les gens suivent tout au long de leur vie, déclare Pinchas Cohen, doyen de l’école de gérontologie Leonard Davis de l’USC. Un régime alimentaire plus riche en fruits et légumes et plus pauvre en produits animaux et en aliments transformés est essentiel.»

Une étude de Harvard a montré que les femmes dans la cinquantaine et la soixantaine qui mangeaient plus de végétaux, de céréales complètes et de poisson, et moins de viandes rouges et de viandes transformées, avaient 40% de chances de vivre au-delà de 70 ans sans maladie chronique. «Un régime alimentaire riche en légumineuses – notamment en lentilles, pois chiches, haricots et pois secs – a été associé à une réduction du cholestérol et à un risque moindre de maladies cardiaques, de certains cancers et d’obésité», rapporte Erin Palinski-Wade. À mesure que notre régime alimentaire évolue vers des aliments plus végétaux, nous vivrons mieux et plus longtemps.

N’hésitez pas à consommer ces 30 meilleurs aliments anticancer au monde.