14 aliments que l’on croit sans produits laitiers… mais qui en en contiennent!

Il existe plusieurs raisons de rechercher les aliments sans produits laitiers : allergies, régime végétalien ou simple choix personnel. Attention toutefois de ne pas être dupé par les aliments suivants, qui peuvent en contenir.

Comment se cache le lait

Éviter les produits laitiers, peu importe la raison, n’est pas aussi simple que d’éviter le lait et le fromage. Beaucoup de sous-produits du lait se retrouvent dans des aliments où on ne s’attendrait pas à les trouver, comme les crèmes non lactiques (eh oui!). «Lire les étiquettes est très important dans la mesure où ces sous-produits peuvent se trouver dans des aliments que vous ne soupçonneriez jamais, dit la nutritionniste Bonnie Taub-Dix, créatrice de BetterThanDieting.com (en anglais) et auteure de Read It Before You Eat It: Taking You from Label to Table (Lisez-les avant de manger : de l’étiquette à la table).

En plus de passer en revue les listes d’ingrédients pour y chercher le lait, le fromage ou le beurre sous toutes ses formes, dit-elle, il faut aussi surveiller la caséine (une protéine du lait qui peut provoquer des réactions allergiques), le caséinate, le lactate, l’acide lactique, la lactalbumine et le lactylate.

Les ingrédients sont énumérés en fonction de leur importance, de sorte que plus ils figurent en haut de la liste des ingrédients, plus un produit en contient (c’est important pour les personnes qui ne peuvent tolérer que de petites quantités de produits laitiers). Suivez ce mode d’emploi pour déchiffrer les étiquettes nutritionnelles.