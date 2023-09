Si tout le monde arrêtait de manger de la viande un jour par semaine, voici ce qui arriverait

dima_sidelnikov/Getty Images

Cesser de manger de la viande n’est pas une mince affaire. En fait, seulement 8% de la population mondiale est végétarienne ou végétalienne. Une solution plus réaliste s’offre au reste de la population: éviter de manger de la viande un jour par semaine. C’est pourquoi, en 2003, le Johns Hopkins Center for a Livable Future a lancé une campagne intitulée «Meatless Monday». Dans l’optique d’encourager davantage d’Américains à réduire leur consommation de viande, il leur avait proposé de dédier la première journée de la semaine de travail au végétarisme. Si vous hésitez quant à la pertinence d’une telle proposition, les bienfaits environnementaux, financiers et sur la santé des lundis sans viande pourraient vous convaincre de vous joindre au mouvement.

Qu’entend-on par «sans viande»?

Une diète sans viande implique des repas qui ne contiennent aucune chair animale, que ce soit du bœuf, du porc, du poulet ou de la dinde. Toutefois, selon la spécialiste de santé publique Wendy Bazilian, il n’existe «aucune définition réglementée» pour décrire une diète sans viande. Si certaines personnes utilisent ces termes pour indiquer qu’elles ne consomment pas de bœuf et de volaille, d’autres excluent aussi le poisson, les œufs et les produits laitiers dans leur diète sans viande.

Vous ne devriez pas être découragés par les nombreuses déclinaisons du végétarisme pour autant, avertit la Dre Bazilian, soutenant que les «lundis sans viande peuvent être inclusifs». Éviter de manger de la viande une journée par semaine peut avoir un grand impact sur votre santé, votre portefeuille et la planète. «Même si vous arrêtez de manger de la viande seulement une journée par semaine, l’impact peut être considérable sur toute une vie, constate la Dre Bazilian. Cela équivaut à 52 jours en une année, à 104 jours en deux ans et à 156 jours en trois ans. Ça s’additionne.»

Pourquoi le lundi?

Les origines du programme «Meatless Monday» remontent à la Première Guerre mondiale, explique Lauren Olsen, experte en zéro déchet pour l’organisme World Centric. Puisque des ressources comme la viande étaient disponibles en quantité limitée pendant le conflit, on encourageait les Américains à consommer des plats sans viande pour éviter le rationnement. L’appellation «Meatless Monday» était une «façon accrocheuse et mémorable de leur proposer d’être végétariens un jour par semaine», ajoute la Dre Bazilian.

De plus, des recherches ont démontré que le lundi était le meilleur moment de la semaine pour essayer quelque chose de nouveau. Les gens sont généralement plus motivés au début de la semaine de travail et, de surcroît, plus susceptibles de conserver de bonnes habitudes de vie lorsqu’elles sont adoptées le lundi, suggèrent certaines études. De plus, l’agréable sonorité de l’appellation «Meatless Monday» la rend presque impossible à oublier puisqu’elle «se dit facilement», estime le président et fondateur de la compagnie de hamburger végétarien Before the Butcher, Danny O’Malley.

Cela ne signifie pas pour autant que vous devriez cesser de consommer de la viande que les lundis. La Dre Bazilian suggère de transformer le «Taco Tuesday» [mardi tacos] en journée végétarienne, ou encore d’essayer le «Veggie Wednesday» [mercredi légumes]. Ultimement, adapter cette initiative selon votre mode de vie augmente vos chances d’y rester fidèle à long terme.

Combien de vies animales seraient sauvées par cette initiative?

Si tous les Américains cessaient de manger de la viande ne serait-ce qu’une journée par semaine pendant un an, les bienfaits pour l’environnement seraient nombreux. Selon le site spécialisé Counting Animals, cela permettrait à chaque habitant du pays de l’oncle Sam de sauver en moyenne 3,5 animaux par an. Ces quelque 1,4 milliard de vies animales épargnées annuellement permettraient de réduire énormément les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), ces émissions équivaudraient à celles de 10 milliards de téléphones intelligents rechargés.

Quels seraient les autres bienfaits de cette initiative pour l’environnement?

Fait cocasse: presque 6500 litres d’eau sont nécessaires pour produire 453 grammes de bœuf ー une quantité dérisoire comparée aux 147 litres d’eau requis pour produire la même quantité de légumes. En adoptant une initiative telle que le «Meatless Monday», les Américains pourraient épargner annuellement près de 3,8 milliards de litres d’eau. Cela leur permettrait également de sauver environ 265 millions de litres d’essence, ce qui suffirait pour remplir le réservoir de toutes les voitures au Canada et au Mexique. Finalement, cette mesure contribuerait à la conservation de plus de 12 000 kilomètres carrés de territoire ー une zone plus de deux fois plus grande que l’Île-du-Prince-Édouard.

Quel serait l’impact de cette habitude sur votre santé?

Substituer la viande par des mets végétaux forts en nutriments comme les fruits, les légumes, les légumineuses et les noix augmente la quantité de «vitamines, minéraux, fibres et phytochimiques dans votre alimentation», explique la Dre Bazilian. Parmi les avantages liés à la réduction de consommation de viande, on note des bienfaits pour la peau, le système digestif, l’énergie et le système immunitaire.

Il existe aussi plusieurs bénéfices à long terme liés à une consommation plus parcimonieuse de la viande, tels qu’une amélioration de la santé rénale et une diminution du risque d’obésité et de diabète de type 2. Par ailleurs, une étude de l’université de Harvard publiée dans le Archives of Internal Medecine suggère que les gens consommant beaucoup de viande ont une espérance de vie réduite et ont plus de chance de périr en raison du cancer ou de maladies du cœur.

La Dre Bazilian met d’ailleurs en garde les personnes tentées de remplacer la viande par des produits comme le Impossible Burger ou le Beyond Meat, puisque ceux-ci ne contiennent pas autant de nutriments que des mets végétaux comme les noix et les légumineuses.

Combien d’argent pourriez-vous sauver en vous tournant vers les produits alimentaires végétaux?

Le «Meatless Monday» n’est «pas seulement bon pour votre corps, mais aussi pour votre portefeuille», note la conseillère financière Ana Gonzalez Ribeiro. La viande est généralement plus dispendieuse que des alternatives comme les légumineuses ou le soya en raison du territoire, de l’engrais et de la transportation nécessaires pour élever du bétail et en faire la distribution. Par exemple, au Canada, un kilogramme de bœuf coûte environ 18,42$, tandis que la même quantité de poulet est vendue approximativement 15,13$. Le prix des fruits et légumes, en contrepartie, se situe généralement entre 3,00$ et 5,00$ le kilogramme. Ces économies peuvent s’additionner et permettre aux consommateurs d’économiser plusieurs centaines de dollars par année, selon Mme Ribeiro. Évidemment, choisir des produits biologiques peut légèrement gonfler la facture d’épicerie. C’est pourquoi il est important de magasiner de façon intelligente.

En résumé

En mettant de côté les bienfaits financiers, environnementaux et pour la santé d’une consommation réduite de viande, cette initiative vous permettrait de découvrir plus de plats à base de plantes, souligne Lauren Olsen. Ultimement, l’objectif est de trouver des façons créatives d’améliorer votre santé et de réduire votre empreinte écologique. Il existe de nombreuses «alternatives savoureuses et rassasiantes dont vous ne vous lasserez pas», et pas seulement parce «qu’elles sont meilleures d’un point de vue nutritif», conclut la Dre Bazilian.

