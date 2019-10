Présenté par



Cancer: 12 aliments que les oncologues évitent de manger

Il ne se passe pas un jour sans que nous apprenions que tel ou tel aliment est cancérigène. Et parfois les mises en garde se contredisent, au point que parfois, on ne sait plus quoi manger! Nous avons donc demandé à des oncologues quels sont les aliments dont nous devons vraiment nous méfier.

1 / 12 BAIBAZ/SHUTTERSTOCK Les viandes transformées Selon l’Organisation mondiale de la santé, les viandes transformées seraient cancérigènes, tout comme la cigarette et l’amiante. Elle a placé sur sa liste rouge la saucisse, le bacon, les hot dogs et le jambon parce qu’ils augmenteraient notablement le risque de cancer colorectal. Manger ne serait-ce que 50 grammes par jour de charcuterie (soit environ deux tranches de jambon) peut faire grimper de 18% le risque de cancer du côlon, selon le rapport de l’OMS. Le problème ne vient pas tant de la viande elle-même que des méthodes de transformation – fumaison, séchage ou ajout de sel et d’agents de conservation. Au cours de la cuisson, le nitrite de sodium se combine aux amines naturelles de la viande pour créer des composés N-nitrosés cancérigènes. «J’évite les viandes fumées à cause des nitrates, confie Ioana Bonta, cancérologue au Centre américain de traitement du cancer de Newnan, en Géorgie. Même si on utilise des méthodes similaires pour le fabriquer, le poisson fumé n’est pas aussi nocif que la viande fumée, ajoute Cary Presant, hématologue et oncologue à Los Angeles. Les viandes transformées pourraient déclencher des céphalées. Assurez-vous de connaître ces habitudes qui réduisent vos risques de souffrir d’un mal de tête.