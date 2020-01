Alimentation: 20 faits qui vont changer votre façon de manger

Dans les faits, le sel de table et le sel de mer contiennent la même quantité de sodium, soit 2300 mg pour 5 ml (1 c. à café), selon le Centre de référence sur l’alimentation de l’Université de Montréal . Désolé pour les adeptes de sel marin.

Le sel de mer est souvent considéré comme une alternative santé, car il est plus faible en sodium que le sel de table. Et vous croyez manger plus sainement en parsemant vos légumes rôtis de sel de mer.

Des aliments épicés pour la longévité

Les gens qui mangent presque quotidiennement des mets épicés pourraient vivre plus longtemps que ceux qui n’en mangent qu’une fois par semaine, d’après une étude publiée dans le journal britannique TheBMJ. Les chercheurs ont supervisé la santé et l’alimentation de près d’un demi-million de Chinois pendant quatre ans, et réalisé un suivi quelques années plus tard.

Prenez note que cette étude ne fait aucun lien direct entre la consommation d’aliments épicés et la garantie d’une vie plus longue. Elle n’a fait que relever un nombre réduit de décès chez les gens qui en consommaient plus durant la période de l’étude. Cette enquête a été menée par une équipe de l’université de Santé publique à Harvard. La Harvard Health Letter rapporte la découverte par d’autres chercheurs de l’existence d’un lien entre les ingrédients comme la capsaïcine dans les aliments épicés et la baisse des mauvais gras sanguins (cholestérol LDL et triglycérides) et de l’inflammation.