Comment faire des gnocchis maison

Semblables à de tendres petits dumplings, les gnocchis sont préparés à partir d’une pâte à base de pomme de terre. Ce mets typique de l’Italie est délicieux et étonnamment facile à préparer. Voici tout ce que vous devez savoir pour réussir votre première recette de gnocchis maison.

Ingrédients

4 pommes de terre de taille moyenne, épluchées et coupées en quartiers

1 gros œuf, légèrement battu

1 ½ c. à thé de sel

1 ¾ à 2 tasses de farine

Préparation

Étape 1 : Bouillir les pommes de terre

STUDIO TMB

Placer les pommes de terre dans une casserole, couvrir d’eau et porter à ébullition. Réduire la chaleur; couvrir et cuire pendant 15 à 20 minutes. Égoutter et transférer les pommes de terre dans un grand bol.

Remplir de nouveau la casserole d’eau et faire chauffer pour que l’eau soit à ébullition lorsque les gnocchis seront prêts à cuire.

Étape 2 : Éplucher et broyer les pommes de terre

Refroidir les pommes de terre sous l’eau froide, puis les réduire en purée.

Étape 3 : Préparer la pâte

STUDIO TMB

Mettre 2 tasses de purée dans un grand bol (vous pouvez garder le reste pour une autre recette). Ajouter l’œuf et 1 c. à thé de sel. Ajouter graduellement la farine en mélangeant. La pâte sera ferme et élastique.

Étape 4 : Façonner et couper

STUDIO TMB

Pétrir la pâte (environ 15 fois) sur un plan de travail légèrement fariné. En utilisant un coupe-pâte, couper un morceau et le rouler pour créer un rouleau d’environ ½ po de diamètre.

Étape 5 : Former les gnocchis

STUDIO TMB

Couper des morceaux de 1 po chacun, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pâte. Pour créer des petites lignes sur les gnocchis — comme dans les restaurants italiens —, appuyer doucement sur les morceaux avec une fourchette.

Étape 6 : Cuire les gnocchis

STUDIO TMB

Ajouter les gnocchis dans l’eau bouillante et cuire pendant 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils remontent à la surface. À l’aide d’une écumoire, retirer les gnocchis de l’eau. Les plonger dans l’eau froide quelques secondes pour les empêcher de coller. Servir.

Conseils pour préparer les gnocchis maison

STUDIO TMB

Quelle est la meilleure sorte de pommes de terre pour faire les gnocchis?

Les meilleures pommes de terre pour cette recette sont celles qui sont riches en féculents et faibles en eau. La pomme de terre Russet serait l’une des meilleures sortes pour les gnocchis.

Combien de temps peut-on conserver les gnocchis?

Vous pouvez les mettre au réfrigérateur pendant 2 à 3 jours. Sinon, vous pouvez garder la pâte au congélateur jusqu’à 6 semaines. Quand vous voudrez préparer plus de gnocchis, vous n’aurez qu’à dégeler la pâte au réfrigérateur.

Quelles seraient les meilleures garnitures pour les gnocchis?

Le pesto, la sauce marinara ou la sauce Alfredo sont excellents avec les gnocchis.

