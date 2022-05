Biscuits au fromage cheddar réinventés

Dans un grand bol, mélanger les farines, la poudre à pâte, le sel, ¼ de c. à thé de poudre d'ail et le bicarbonate de soude. Incorporer 3 c. à soupe de beurre jusqu'à ce que le mélange ait une consistance «gros sel»; ajouter le fromage. Incorporer le babeurre et mélanger, jusqu'à ce que le mélange soit humide.