Linguinis végétariens

Vous cherchez une alternative savoureuse aux plats habituels de viande et de pommes de terre? Essayez cette recette de linguines végétariens (et coloré)! Vous et vos enfants raffoleront de ce délicieux souper débordant de champignons frais, de courgettes et de tomates se mariant à la perfection avec les fines herbes et le fromage provolone! Un petit festin qui ne prend que 30 minutes à préparer!