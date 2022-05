Salade d’été rafraîchissante

Préchauffer le four à 425°F. Mélanger l'ail, les poivrons, l'huile, le sel et le poivre et disposer le mélange sur une plaque tapissée de papier parchemin. Faire cuire jusqu'à ce que les poivrons soient d'un brun doré foncé, environ 15 minutes. Transférer dans un grand bol.