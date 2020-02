9 bienfaits incroyables de la musique

6 / 9

Dainis/SHUTTERSTOCK

Jouer d’un instrument pourrait protéger l’acuité mentale à long terme

Selon une étude publiée dans le Journal of Neuroscience, plus longtemps des adultes d’âge moyen et âgé avaient joué d’instruments de musique dans leur enfance, plus leur cerveau répondait rapidement lors d’expériences avec des sons du langage. Une réponse plus lente peut être une indication de l’habilité dont les adultes interprètent le langage. «Une milliseconde plus rapide peut paraître minime, mais le cerveau est très sensible à cela. Une milliseconde accumulée sur des millions de neurones peut avoir un impact très important dans la vie d’adultes plus âgés», a affirmé, dans un communiqué de presse, Michael Kilgard, un chercheur spécialiste du cerveau de l’Université du Texas à Dallas, qui n’a pas participé à cette étude.