47 secrets pour une vie plus heureuse

Suivant une étude publiée en 2019 dans Social Science & Medicine, manger beaucoup de fruits et de légu­mes peut «améliorer le bien-être psychique». Visez 10 portions et demie par jour – une portion équivaut à une tasse de fruits ou de légumes crus, ou à une demi-tasse de légumes cuits. Suivez ces conseils pour manger plus de légumes.

26 / 48

Évitez les grandes villes

La ville a des avantages que nous associons au bonheur, comme la marche, la culture et un marché de l’emploi plus diversifié. Mais elle ne rend pas heureux. Une enquête menée en 2018 par la Vancouver School of Economics et l’Université de la Colombie-Britannique a démontré qu’au Canada, le bonheur s’épanouissait dans les communautés rurales: Neebing, en Ontario, Shippagan, au Nouveau-Brunswick, Channel-Port-aux Basques, à Terre-Neuve-et-Labrador, Hope, en Colombie-Britannique, et Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard. Dans son palmarès des «villes où il fait bon vivre au Québec», paru en décembre 2019, le magazine L’Actualité décernait à Blainville, Sherbrooke et Mirabel les trois premières places – Montréal ne pointant qu’en 69e position et Québec en 25e.