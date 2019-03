19 choses à faire aujourd’hui pour mieux dormir cette nuit

7 / 20

istock/PeopleImages

13 h Buvez votre dernière tasse de café

Même chose pour les boissons gazeuses caféinées. Chez beaucoup de personnes, la caféine reste dans l’organisme plus longtemps qu’ils ne le pensent. Même de petites quantités peuvent vous garder éveillé parce qu’elles bloquent une substance chimique dans le cerveau appelée adénosine, laquelle nous aide à devenir somnolent et à tomber endormi. En vieillissant, vous devenez de plus en plus sensible à la caféine car votre foie la filtre moins efficacement.

Remplacez votre pause café de l’après-midi par l’un de ces moyens faciles de stimuler votre énergie.