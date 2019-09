Les 11 habitudes ultra simples des gens efficaces

Chez certaines personnes, les petits matins se déroulent calmement et sans heurts. Alors que la plupart d’entre nous luttent quotidiennement dans un chaos total, l’œil encore bouffi de sommeil. Ces trucs de spécialistes de l’organisation vont vous aider à transformer vos matins.

Ils ne regardent pas tout de suite leur cellulaire

«Je vous recommande de ne pas garder votre cellulaire dans la chambre quand vous allez vous coucher», dit Fay Wolf, auteure de New Order: A Decluttering Handbook For Creative Folks (And Everyone Else) (L’ordre nouveau: Manuel de désencombrement à l’usage de gens créatifs – et de tous les autres). Quand vous vous emparez de votre téléphone au saut du lit, vous pouvez facilement tomber dans la spirale infernale des courriels, des manchettes et des médias sociaux et perdre de précieuses minutes. Sinon, asseyez-vous sur le lit aussitôt réveillé et prenez de grandes respirations pendant une trentaine de secondes, suggère Fay Wolf. «Chaque fois que je me plie à cette routine, je me sens de meilleure humeur, et c’est autrement plus fructueux que de se jeter sur son téléphone.»

