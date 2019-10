Le stress vous rend malade? 8 signes qui ne mentent jamais

Les Nord-Américains sont plus stressés que jamais, selon un sondage de l’American Psychological Association, et près d’un tiers des répondants disent que le stress a un impact sur leur santé physique ou mentale. Si vous avez un de ces symptômes, votre stress pourrait vous rendre malade.

Vous avez plus de boutons que jamais en raison du stress

Si vous êtes soudainement couvert de bosses rouges et de démangeaisons, le stress, et non les allergies, pourrait être à blâmer. Quand votre corps subit un stress excessif, pour une période plus ou moins longue, votre système immunitaire devient plus faible et votre corps commence à libérer l’histamine chimique pour combattre votre maladie. Si le stress ne disparaît pas, vous développez une réaction allergique. Et voilà, de l’urticaire apparaîtra. Lorsque votre système immunitaire est affaibli par le stress, votre peau peut aussi devenir irritée par des choses qui ne l’irritaient pas auparavant comme le savon, le froid ou la chaleur, les lotions ou un détergent à lessive.

