Dormir nu: doit-on arrêter de porter des sous-vêtements au lit?

1 / 7

MARIOS07/GETTY IMAGES



L’habillement nécessaire afin de passer une bonne nuit de sommeil, que ce soit en pyjama ou complètement nu, est un choix tout à fait personnel, affirme Sherry A. Ross, gynécologue obstétricienne et experte en santé des femmes. «Il est tout à fait sécuritaire de dormir nu et cela peut même être bénéfique», affirme-t-elle.

Les sous-vêtements ont deux objectifs principaux: l’hygiène et la protection, lance le dermatologue David E. Bank. Le port de sous-vêtements bien ajustés et qui laisse passer l’air pendant la nuit peut aider à évacuer la transpiration et l’humidité tout en assurant une sécurité en cas de fuites urinaires ou menstruelles. «Mais avez-vous besoin de sous-vêtements pour vous sentir propre et confortable? Non!», répond le dermatologue Bank.

Mattress Advisor, une entreprise de services-conseils en qualité du sommeil, a mené une étude auprès de plus de 1000 personnes. 58% des répondants ont déclaré préférer dormir nus. Un peu plus d’hommes que de femmes ont déclaré préférer sans sous-vêtements.

L’âge a également son rôle à jouer: 65% des milléniaux déclarent dormir sans vêtement, contre 45% des membres de la génération X et 39% des baby-boomers. Tout est une question de confort personnel!