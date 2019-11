Voici comment vous rendormir si vous vous réveillez en pleine nuit

3 / 5

ISTOCK/SOLIDCOLOURS

Vous avez encore besoin d’une bonne raison d’arrêter de fumer? La voilà!

Vous connaissez déjà les dangers de la cigarette pour votre santé, mais saviez-vous que fumer affecte aussi votre rythme circadien naturel, ce qui vous rend le sommeil plus difficile? Les fumeurs sont plus à risque de faire de l’apnée du sommeil, ont un sommeil plus léger que les non-fumeurs et se réveillent plus fréquemment au milieu de la nuit. Et on ne parle même pas ici des angoisses du fumeur s’inquiétant pour sa santé alors qu’il essaie de retrouver le sommeil. Or, le manque de sommeil est associé à de multiples maladies dont le diabète, les maladies cardiaques, l’obésité et la dépression. Si vous recherchez une autre raison de cesser de fumer, vous pouvez dire que vous l’avez trouvée. Parlez à votre médecin des techniques de sevrage et, surtout, n’allumez jamais une cigarette en plein milieu de la nuit car fumer au lit accroît considérablement le risque d’incendie. Quand vous arrêtez de fumer, il est normal de traverser une période d’insomnie. Accrochez-vous, et tentez d’apaiser vos angoisses nocturnes en visualisant votre santé qui s’améliore. Cela vous calmera et vous vous rendormirez plus facilement.

Assurez-vous de savoir reconnaître les symptômes et signaux de l’apnée du sommeil.