Le sommeil en couple: 8 positions qui en disent long sur votre relation

Vous adoptez la position de la cuillère ou plutôt du dos-à-dos? Découvrez ce que la science dit de votre position lorsque vous dormez avec votre partenaire amoureux.

WAVEBREAKMEDIA/SHUTTERSTOCK

Vous dormez dos-à-dos ou très éloignés

Dormir en tournant le dos à votre partenaire ou en laissant un bon espace entre vous n’a rien de romantique, pourtant, une étude a révélé que c’était la position que l’on retrouvait le plus fréquemment parmi les couples – sans doute parce que c’est la plus pratique. Vingt-sept pour cent des couples sondés accordaient la primauté à cette position. Corrine Sweet, la psychologue ayant mené cette étude, estime que cette position démontre que ces couples sont connectés et, en même temps, se sentent en sécurité. «Cette position révèle à la fois la proximité et l’indépendance dans une relation», ajoute-t-elle.

