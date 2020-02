6 techniques de respiration pour gérer la douleur chronique

Des experts en santé nous présentent 6 techniques de respiration qui aident à supporter la douleur chronique, à apaiser la tension musculaire et à dominer le stress.



«La douleur peut paraître éternelle, mais il y a moyen de l’encadrer et de diminuer les effets du stress», explique la Dre Shailla Vaidya, urgentologue, yoga thérapeute certifiée de Toronto et médecin holistique pour la résilience au stress. «Rien de pire que d’avoir à se battre pour vaincre la douleur. On se contracte et on entre dans une boucle de rétroaction du stress qui ne fait qu’augmenter les signaux de douleur. Les exercices de respiration sont un bon moyen pour se dégager de cette emprise du stress et redéfinir de nouveaux schémas de pensée afin de reprendre en main la situation.»

Des médecins et les praticiens du yoga thérapeutique s’appuient sur de simples pratiques respiratoires, comme la pleine conscience de l’inspiration et de l’expiration et le ralentissement progressif de l’expiration, pour diminuer la douleur et l’angoisse chez les gens atteints de douleur chronique.

Tout comme la respiration peut se dérégler avec la douleur, celle-ci peut s’apaiser si nous prenons de longues respirations lentes. (Pensez à la technique de respiration Lamaze pour l’accouchement). Selon une étude publiée en 2017 dans la revue Pain, la douleur affecte la respiration en causant des modulations de débit, de fréquence et de volume. Or les chercheurs ont observé une baisse de la douleur quand le rythme respiratoire ralentit.

Quand nous souffrons ou combattons la douleur, notre rythme respiratoire varie indéniablement. Une douleur soudaine et aiguë fait haleter et retenir son souffle, jusqu’à son achèvement marqué par un soupir de soulagement. Mais une douleur intense qui persiste provoque une accélération de la respiration et un souffle court, ce qui peut mener à l’hyperventilation.

Fonctionnement des techniques de respiration

Le siège de la douleur dans le cerveau se situe dans l’insula du lobe temporal, à proximité du système limbique qui déclenche le stress. Un réseau neuronal relie ces zones. La douleur est déclenchée par le système nerveux sympathique (réaction de lutte ou de fuite), selon les guides d’anatomie des nerfs crâniens. Les exercices respiratoires stimulent le système nerveux parasympathique (repos et digestion, calme et conscience) et vous dégagent de la réaction stressante de lutte ou de fuite pour vous permettre de mieux gérer la douleur.

La douleur est complexe et peut s’alimenter auprès de diverses sources physiques ou psychologiques qui l’amplifient et l’aggravent. «Vous ressentez la douleur, mais également la tension musculaire qu’elle provoque, tout comme l’angoisse, la peur et la frustration. Les exercices respiratoires peuvent atténuer ces conséquences en adoucissant et en amortissant la douleur», explique Marlysa Sullivan, physiothérapeute, coéditrice d’un livre sur le yoga et l’allègement de la souffrance Yoga and Science in Pain Care et professeure adjointe en sciences de la santé intégrative de l’Université du Maryland.

Il existe des techniques de respiration qui peuvent vous aider à gérer la douleur. Leur plus grand avantage est qu’elles sont toujours accessibles. Commencez par écouter votre respiration, puis allongez vos expirations. Déterminez alors ce qui vous fait le plus de bien. «On sous-estime souvent le rôle de la respiration. Les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces», souligne Marlysa Sullivan.

Vous pouvez aussi vous joindre à un groupe d’entraide en douleur chronique et trouver un praticien du yoga thérapeutique par le biais de leur association internationale (International Association of Yoga Therapists). Celle-ci peut vous guider à travers leurs nombreux services (plus de 34 sortes de yoga de contrôle respiratoire, ou pranayama).

