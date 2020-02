18 choses du quotidien qui peuvent déclencher l’anxiété

9 / 19

WORAWEE MEEPIAN/SHUTTERSTOCK

Vous êtes tout le temps branché…

…à votre ordinateur, à votre téléphone, à la télévision! Une étude publiée dans la Revue canadienne de psychiatrie sur les adolescents et les jeunes adultes a évalué le temps qu’ils passaient sur les médias sociaux, les ordinateurs et la télévision. Plus ils passaient de temps à l’écran, plus leurs symptômes d’anxiété et de dépression étaient prononcés. Une autre étude de l’organisation sans but lucratif Anxiety UK a mis en évidence que la majorité des utilisateurs de média sociaux se comparent négativement aux autres, deviennent stressés quand ils n’ont pas accès à ces médias, et ont des difficultés à dormir après les avoir consultés. Vous êtes accro aux réseaux sociaux? Essayez ces 8 façons de dominer votre syndrome FOMO (Fear of missing out, en anglais).