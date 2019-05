Relations: 35 trucs pour entamer une conversation (et capter l’attention!)

22 / 34

iStock/Martin Dimitrov

Soyez d’une franchise absolue

«Je trouve qu’il vaut mieux être honnête et aller droit au but afin de ne faire perdre son temps à personne. Cela peut sembler un peu radical, mais ça a toujours bien marché pour moi. “Salut, je m’appelle Alan et je dois vous dire très franchement que je n’ai aucune envie d’être un nom de plus dans la longue liste de vos amitiés platoniques. Pour moi, c’est la romance, le sexe, ou rien.»

– Alan Roger Currie, auteur de Mode One: Let the Women Know What You’re Really Thinking (Règle nº1 : faites savoir aux femmes ce que vous pensez réellement)