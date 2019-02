8 signes que vous êtes un narcissique conversationnel

Pour en finir avec les discussions qui se déclinent au «moi, moi et moi…».

2 / 9

Rawpixel.com / Shutterstock

Vous ne posez pas beaucoup de questions

Comme poser des questions offre à l’autre personne la possibilité de développer davantage, les narcissiques conversationnels n’en posent pas, explique Celeste Headlee, animatrice radio et auteure de We Need to Talk: How to Have Conversations that Matter (Il faut qu’on parle : comment avoir des conversations qui comptent). «S’ils posent des questions, ce sont des questions qui les ramènent à eux-mêmes, précise-t-elle. Des choses comme :

Tu vois ce que je veux dire?

Je ne t’en ai pas déjà parlé?

Avons-nous vu ce film?

Pour être mieux à l’écoute, posez des questions de suivi qui montrent votre intérêt pour ce que dit l’autre.