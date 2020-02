Attirer et séduire: 8 secrets redoutablement efficaces!

3 / 9 ISTOCK/GILAXIA Pour augmenter vos chances de rencontres, placez-vous de manière plus stratégique En plus de vous ouvrir aux nouvelles connaissances et possibilités, il est important de se placer physiquement dans un endroit où ces interactions prometteuses sont susceptibles de survenir. «Si le bar est à espace ouvert, trouvez-vous une place au centre, recommande Kimberly Seltzer. C’est l’épicentre: le barman ou la barmaid vous fait face, et vous avez tout le monde à votre gauche ou à votre droite.» Lors de fêtes ou d’événements, la thérapeute suggère de trouver un point de regroupement – la table où sont servis les boissons et les plats, ou un canapé où vous serez entouré de quelques amis, par exemple. Installez-vous dans un coin pareil, et laissez rayonner votre énergie. «Les gens viendront (et reviendront!) naturellement vers vous», promet-elle. Essayez ces trucs pour entamer une conversation (et capter l’attention!).

4 / 9 ISTOCK/MAX-KEGFIRE Osez briser la glace sans vous casser la tête: dites simplement bonjour! Kimbely Seltzer a un truc en deux étapes pour prendre contact. D’abord, observez votre entourage: regardez les gens qui sont dans la pièce, devinez les liens qui les unissent et voyez qui semble vous avoir vu. Ensuite, montrez-vous curieux: dites bonjour, posez une question, déclarez quelque chose… Pour enseigner cette technique à ses clients, la thérapeute leur demande de se livrer à trois interactions sociales par jour: «Je commence par leur demander d’établir un contact visuel avec trois personnes; ensuite, en plus du contact visuel, ils doivent sourire.» Puis, en plus en plus du contact visuel et du sourire, ils doivent saluer. Finalement, en plus de tout ça, elle les encourage à tenir une conversation d’une minute. «En général, les gens se font une montagne de ce genre de choses, ajoute Kimbely Seltzer. Ils s’inquiètent de ce que les gens pensent ou ressentent et ça les empêche de poser une question ou de saluer. Mais si vous imposez votre présence, c’est là que la magie opère.»