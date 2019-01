Comment IKEA choisit ses noms bizarroïdes

«Il me faudrait une bibliothèque Hemnes, s’il vous plaît.»

Pour beaucoup de gens, IKEA est le meilleur endroit où se procurer des meubles simples et abordables. Le magasin de meubles suédois facilite au maximum le déplacement dans ses magasins et le montage de ses meubles, mais une chose reste difficile : prononcer le nom de ses produits.

Les experts de Babbel, une application d’apprentissage des langues, se sont penchés sur la manière dont IKEA choisit ses noms aux sonorités farfelues. La raison pour laquelle ses produits ne sont pas uniquement désignés par une suite aléatoire de chiffres et de lettres vient de ce que le fondateur du magasin, Ingvar Kamprad, était dyslexique et faisait souvent des erreurs en travaillant.

En donnant un nom spécifique à chaque produit, il lui était plus facile de se souvenir de chacun d’eux et de ne pas se tromper en remplissant les formulaires. (C’est d’ailleurs sur ce principe qu’il a choisi le nom d’IKEA : Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, les deux derniers mots étant respectivement ceux de la ferme et du village où il a grandi.)

Cependant, chaque produit n’est pas simplement associé à un terme suédois aléatoire. L’entreprise baptise en effet ses produits d’après des villes et villages suédois, des individus et des mots nordiques.

Envie d’apprendre le Suédois? Des experts partagent leurs meilleurs trucs pour maîtriser un nouveau langage plus facilement.

Voici les traductions en français de quelques bibliothèques IKEA :

Billy : nom de garçon suédois

Hemnes : ville du nord de la Norvège

Liatorp : ville du sud de la Suède

Laiva : mot suédois pour «navire»

Brimnes : ville du sud de la Suède

Brusali : lieu de Norvège

Avdala : ville de Suède

Galant : mot suédois pour «galant»

Bestå : mot suédois pour «rester» ou «comprendre»

Kallax : localité suédoise

Il est parfois difficile de prononcer le nom de certains de ces produits lorsqu’on demande à un employé des informations sur tel canapé ou telle lampe, mais les consommateurs aiment bien ces mots étrangers parce que cela fait européen. Faites donc votre possible pour bien les prononcer, et si vous n’y arrivez pas, c’est sans doute que vous avez dans la bouche une de leurs délicieuses boulettes de viande.

