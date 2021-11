8 trucs pour mieux accepter (et donner…) un compliment

6 / 10

Krakenimages.com/Shutterstock

Perfectionnez votre revers

Que répondre à un compliment équivoque, comme un innocent «tu es si belle depuis que tu as enfin perdu ton ventre de grossesse» ou «j’aime vraiment ta nouvelle coupe de cheveux, elle est tellement plus jolie que la précédente»? Mme Fox suggère de répondre: «Je ne sais pas quoi répondre à ça» ou «je ne suis pas très à l’aise avec cette remarque». Vous signalez ainsi que vous n’êtes pas dupe du caractère équivoque de ce «compliment», et vous en renvoyez la responsabilité à son auteur. Méfiez-vous des signes qui prouvent que votre ami(e) n’en est peut-être pas un(e).