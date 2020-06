18 bonnes manières (oubliées) que tout parent devrait enseigner à son enfant

IMGORTHAND/GETTY IMAGES

Une partie cruciale de l’éducation est d’enseigner les bonnes manières à son enfant, et lui montrer comment les appliquer dans diverses situations. La politesse chez votre enfant aura définitivement un impact sur sa réussite dans la vie! Alors au-delà du simple «s’il vous plaît» et «merci», vous souhaitez logiquement qu’il respecte ses aînés et sache se comporter en invité courtois et poli. Appliquer ces habitudes dès son plus jeune âge aura des bénéfices tout au long de sa vie.

1. Apprenez à votre enfant à dire «s’il vous plaît» de manière systématique lorsqu’il demande quelque chose et «merci» lorsqu’il reçoit quelque chose ou qu’on lui rend un service.

2. Apprenez-lui à dire «excusez-moi» quand il le faut. Par exemple, s’il doit traverser une foule, s’il tombe sur quelqu’un ou s’il veut attirer l’attention de quelqu’un.

3. Apprenez-lui à ne pas interrompre les gens. Qu’il s’agisse d’interrompre une conversation entre deux personnes dont il ne fait pas partie (sauf en cas d’urgence) ou lorsque quelqu’un lui parle.

4. Montrez-lui à quel point il est impoli de commenter les caractéristiques ou l’apparence physique d’autres personnes, sauf s’il s’agit d’un compliment.

5. Apprenez à votre enfant à demander la permission. Il est important qu’il comprenne qu’il est toujours préférable de demander avant d’agir. S’il n’est pas sûr de pouvoir prendre un objet ou d’utiliser quelque chose, il est préférable qu’il en demande la permission.

6. Faites valoir l’importance de la gratitude. Montrez à votre enfant comment écrire une simple note de remerciement. Par exemple, s’il reçoit un cadeau par la poste, il ne devrait pas être autorisé à utiliser le cadeau tant qu’il n’a pas correctement remercié la personne qui le lui a offert.

7. Donnez à votre enfant une leçon d’hygiène. Apprenez-lui à tousser ou à éternuer dans son coude et à ne jamais se curer le nez avec les doigts.

8. Apprenez-lui à répondre poliment lorsque quelqu’un lui demande comment il va et à toujours leur poser la question en retour.

9. Dites-lui à quel point il est important de respecter la vie privée des personnes qui l’entoure. Montrez-lui l’exemple en frappant toujours aux portes fermées et attendez une réponse avant de l’ouvrir. Il sera plus facile de lui demander ensuite d’agir de la sorte.

10. Montrez à votre enfant l’étiquette et comment se tenir à table. Apprenez-lui à ne pas s’étendre sur la table pour atteindre un condiment quelconque, mais plutôt à le demander à la personne assise à proximité dudit objet.

11. Apprenez-lui à tenir la porte ouverte aux autres personnes lorsque l’occasion se présente et à toujours répondre «merci» si quelqu’un en a fait de même.

12. Montrez-lui comment faire une légère toilette après avoir joué et après avoir mangé un repas.

13. Apprenez-lui à faire preuve de respect en se levant et en enlevant son chapeau ou sa casquette pour l’hymne national lorsqu’il assiste à une joute sportive.

14. Dites-lui de se souvenir au maximum des prénoms et des noms des gens qu’il rencontre et de s’adresser à eux par leurs noms.

15. Apprenez-lui à ne pas polluer l’environnement et à utiliser adéquatement les poubelles et les bacs de recyclage ainsi que de compost.

16. Dites-lui pourquoi il est important de toujours avoir un bon esprit sportif, qu’il gagne ou qu’il perde.

17. Apprenez à votre enfant à retirer ses chaussures chaque fois qu’il entre dans la demeure de quelqu’un.

18. Dites-lui de vouvoyer les personnes plus âgées que lui, jusqu’à ce que celles-ci l’autorisent à les tutoyer.

Une fois que votre enfant maitrisera ces manières – de base, mais cruciales –, il aura assurément la volonté de devenir une personne encore plus courtoise en vieillissant.