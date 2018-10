ISTOCK/SKYNESHER

Les gens charismatiques prononcent votre nom durant la discussion

Qui n’aime pas entendre le son de son prénom ? Une personne charismatique se souvient du nom des gens et le prononce en les voyant. Cela montre que vous avez fait suffisamment bonne impression pour que quelqu’un fasse l’effort et prenne le temps de se souvenir de votre nom. «Votre nom est l’une des choses les plus importantes dans votre vie, souligne Stacey Laura Lloyd, auteure spécialisée sur les questions de santé et de relations interpersonnelles et coauteure de Is Your Job Making You Fat? (Votre boulot vous fait-il grossir ?) Quand vous l’entendez dans une conversation, cela attire tout de suite votre attention et indique que ce qui va suivre est important et va rehausser votre estime de soi tout en renforçant la confiance entre vous et votre interlocuteur.» Ils ajouteront souvent quelques petits détails personnels (à votre grand étonnement parfois) et des informations dont ils se souviennent. Vous risquez de vous sentir mieux et plus fier de vous et, en retour, d’accroître leur capital de sympathie.

Lire également : 7 habitudes quotidiennes des leaders nés