Vaincre sa timidité: 14 signes révélateurs à surmonter

Vous aimeriez être plus loquace

Les gens introvertis ou calmes ne sont pas forcément timides: la différence vient du degré de malaise qu’ils éprouvent. Et les personnes introverties ne sont pas toujours nerveuses en société: elles ont simplement tendance à préférer les groupes plus petits ou les cadres plus calmes, dit le Dr Bernardo Carducci, directeur de l’Institut de recherche sur la timidité de l’Université de l’Indiana du sud-est.

Si une personne parle peu, on ne peut pas en déduire qu’elle est timide, ajoute le Dr Debra Kissen, membre de la MHSA et directrice clinique d’un centre de recherche sur le traitement de l’anxiété. Il y a des gens qui choisissent leurs mots plus minutieusement.

D’autre part, la timidité est plus étroitement liée à l’anxiété sociale. «Les personnes timides veulent se montrer sociables, dit le Dr Carducci. Le problème, c’est que dans une sortie en public, elles ne savent pas trop quoi faire. Elles ne savent pas comment s’adresser aux gens.» La timidité n’est pas un manque de caractère, mais si vous n’apprenez pas à la contrôler, c’est elle qui va prendre le dessus.