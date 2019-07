Vivre sainement

L’art du dialogue: mieux écouter et se faire comprendre

Nous utilisons le dialogue tous les jours avec nos semblables. Hélas, ce n’est pas toujours une réussite! Des attitudes déplacées et la méconnaissance d’un certain nombre de principes de communication compliquent souvent les rapports avec notre famille, nos amis, nos collègues. Voici quelques suggestions pour arriver à mieux s’exprimer et à bien écouter.

1 / 15 pathdoc/Shutterstock Prenez acte de vos émotions Votre état d’esprit peut colorer un échange avant même de l’engager. La tension nerveuse, par exemple, affecte les fonctions intellectuelles supérieures et réduit la perspective, ce qui vous rend moins réceptif à ce qu’on vous dit. Vous devez aborder un sujet sensible? Attendez d’être bien calme! Et si les échanges deviennent vifs, rappelez-vous que les pauses ne sont pas faites seulement pour les enfants. « N’hésitez pas à dire que vous avez besoin d’y penser, note Jacqueline Peters, formatrice en relations humaines, direction et travail d’équipe à Calgary. Cela dit, rassurez votre interlocuteur en lui disant que vous reviendrez sans faute sur la question, de manière que votre réaction n’apparaisse pas comme une dérobade. » Si vous êtes énervé, essayez l’une de ces excellentes façons de se calmer.

2 / 15 vchal/Shutterstock Mettez la casquette du négociateur On aborde souvent une conversation cruciale avec nos convictions bien arrêtées, ce qui ne facilite pas les choses. « Évitez de penser qu’il n’y a qu’une solution, la vôtre », dit Misha Glouberman, formateur en communication de Toronto. Il vaut mieux, ajoute-t-il, que la recherche d’une solution se fasse de concert. On ne perd pas de vue le résultat qu’on vise, mais on garde l’esprit ouvert aux contre-propositions.

Par exemple, si les feuilles de l’arbre de votre voisin tombent sur votre terrain et que, en raison de votre arthrite, vous arrivez difficilement à manier le râteau, vous pouvez certes lui demander d’abattre l’arbre… mais l’essentiel, c’est simplement de vous ménager. Suffirait-il d’une palissade plus haute ? Les enfants du voisin ne pourraient-ils pas donner un coup de main – en échange d’un chocolat chaud ? Suivez ces 13 conseils pour apprendre à mieux négocier.