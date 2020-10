Comportement impoli: 12 mauvaises habitudes de conversation à corriger

1 / 12

BAANTAKSINSTUDIO/SHUTTERSTOCK

Vous interrompez votre interlocuteur

Cela peut arriver à tous les champions de la parlotte. Vous n’avez pas la patience d’attendre la fin de sa phrase pour partager l’idée qui vous traverse l’esprit. Et même si cela n’arrive qu’occasionnellement, couper la parole à quelqu’un démontre une attitude impolie.

Pour Emilie Dulles, experte en savoir-vivre depuis plus de 29 ans, c’est l’écart le plus fréquent lors d’une conversation. «C’est la preuve d’un manque d’écoute et de respect pour votre vis-à-vis, en plus de vous faire rater la conclusion instructive ou philosophique de son histoire», souligne-t-elle. «Laissez les gens s’exprimer et ne les interrompez que si votre message est d’une urgence absolue», conseille Bonnie Tsai, fondatrice et directrice de Beyond Etiquette.

Apprenez l’art du dialogue, pour mieux écouter et vous faire comprendre.