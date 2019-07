42 solutions pour survivre à pratiquement n’importe quoi

Gardez votre déjeuner. Ne mangez jamais un gros repas avant un tour de montagnes russes, conseille John Cooper, un évaluateur professionnel de circuits de montagnes russes qui affronte les émotions fortes jusqu’à 100 fois par jour dans les parcs à thème du Drayton Manor, au Royaume-Uni. Mangez léger, attendez 90 minutes entre le repas et le violent brassage et tâchez d’anticiper les mouvements tout au long du trajet pour éviter les tournoiements.

Choisissez le bon siège. La rangée avant du véhicule offre la vue la plus saisissante, tandis que l’arrière encaisse la plus grande force. Un conseil pour les poules mouillées: optez pour un siège au milieu.

Posez-vous la question: suis-je en assez bonne santé pour jouer à l’astronaute? En faisant alterner les moments d’apesanteur et ceux où les forces gravitationnelles atteignent environ quatre fois celles de la Terre (4 G), beaucoup de ces manèges monstres font subir à votre organisme un mini-camp d’entraînement pour l’espace. Vos organes flottent brièvement à l’intérieur de votre corps, et votre rythme cardiaque peut monter à 200 battements par minute. Lisez attentivement les avertissements de sécurité du manège avant d’embarquer.

Propulsant ses passagers au sommet d’une tour de 139 m à 206 km/h, avant de les précipiter de l’autre côté dans une descente vertigineuse, le Kingda Ka, au parc Six Flags Great Adventure de Jackson, au New Jersey, est la montagne russe la plus haute au monde et la deuxième plus rapide. Comme vous pouvez le voir à la première rangée , ce n’est pas une plaisanterie. Alors, ne tentez pas l’expérience à la légère.

Pour guérir rapidement, votre peau a besoin de vitamines A et D: augmentez votre consommation de produits laitiers, et trouvez-vous un coin bien au frais pour «faire le légume».

Comment survivre à un divorce

«Le divorce est toujours une bonne nouvelle, dit l’humoriste Louis C.K., parce qu’aucun mariage heureux ne s’est jamais terminé par un divorce.» Cette rude vérité ne vous sera peut-être pas d’une grande aide pour surmonter l’épreuve émotionnelle, mais les trois conseils suivants pourraient être utiles.

Mettez votre chagrin par écrit. Laisser aller sa plume librement 20 minutes par jour, pendant quatre jours d’affilée suffisent pour ressentir un soulagement, dit James Pennebaker, professeur de psychologie à l’Université du Texas. «Selon de nombreuses études, les personnes qui ont décidé d’exprimer leurs émotions par écrit se sont senties plus heureuses, moins négatives qu’auparavant», écrit-il dans son livre Expressive writing : Words That Heal. Pour citer une étude en particulier, «ceux et celles qui se refermaient sur leurs traumatismes se retrouvaient plus souvent chez le médecin que les personnes plus ouvertes, dans une proportion de 40%».

Lancez un projet (ou une fusée): à l’instar de cette épouse délaissée de Nouvelle-Zélande, qui s’est mise à bricoler une fusée pour expédier dans l’espace son anneau de mariage ou de ce blogueur qui a décroché un contrat d’édition en imaginant «101 solutions pour recycler la robe de mariée de mon ex-femme», vous pouvez vous aussi canaliser vos sentiments pénibles en vous lançant dans un travail complexe.

Voyez la situation à travers les yeux de vos enfants. En 2014, l’actrice Gwyneth Paltrow a popularisé le concept de «séparation consciente» pour désigner un divorce positif, amical. Comme les docteurs Habib Sadeghi et Sherry Sami l’ont écrit par la suite sur le site de Paltrow, «par nature, les enfants sont des imitateurs… Si nous voulons former une génération plus civilisée, nous devons leur donner l’exemple de comportements respectueux, dans les bons moments de nos relations comme dans les mauvais.»

