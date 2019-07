12 façons pour un adulte de se faire des amis

4 / 12

SYDA PRODUCTIONS/SHUTTERSTOCK

Commencez à faire du bénévolat

Une bonne façon de trouver des gens avec qui vous avez quelque chose en commun, c’est de vous impliquer dans une cause qui vous tient à cœur. Cela ne veut pas dire que vous vous ferez des amis avec tous ceux qui veulent sauver les baleines, par exemple. Mais au moins, vous serez en compagnie de gens qui se soucient des mêmes choses que vous. Ce dénominateur commun peut faciliter la conversation et mener à de belles amitiés à long terme.

Alexandra Jamieson, coach de vie, recommande de retrousser vos manches et de faire du bénévolat pour un organisme de bienfaisance ou un mouvement qui vous touche. «Les femmes s’épanouissent lorsqu’elles se connectent davantage et elles disposent d’un superpouvoir secret appelé “prendre soin des autres et se lier d’amitié”. Nous nous lions d’amitié en sollicitant le soutien de nos amis en période de stress. Les femmes prennent aussi soin des personnes vulnérables ou blessées et les aident à guérir et à se rétablir. Le bénévolat offre l’occasion de faire ces deux choses, explique-t-elle. Les chercheurs soupçonnent que les endorphines (hormones qui aident à soulager la douleur) et l’ocytocine (l’hormone “de l’attachement et de l’amour”) peuvent jouer un rôle important dans l’établissement de ce modèle. Les femmes libèrent les deux lorsqu’elles se sentent émotives: rire, pleurer, parler vivement, tout cela contribue à la sécrétion de ces hormones d’attachement et de relaxation. La fonction principale de l’endorphine est de provoquer un bonheur et une satisfaction durables.»

