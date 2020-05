9 avantages totalement sous-estimés de manier le sarcasme

Monkey Business Images/Shutterstock

Le sarcasme atteint un niveau d’humour supérieur

Lors du barbecue familial, si votre belle-sœur hypersensible harcèle une fois de plus votre frère pour qu’il vous demande de la fermer, Lawrence Dorfman vous suggère de lui expliquer qu’en plus de meubler la conversation quand votre oncle a bu un verre de trop, le sarcasme offre de nombreux avantages intellectuels et interpersonnels – et un angle intéressant pour aborder la vie. «Le sarcasme a une mission très importante dans l’art et la science de l’humour, dit-il. Il vous donne un regard critique capable d’abattre le mur des apparences et des faux semblants! Le vrai sarcasme fait ressortir la vérité, et il en rit. Ce n’est pas seulement une manière d’être comique, mais une voie qui appelle de grandes responsabilités», explique-t-il.

