Le sourire naturel, une valeur sûre lors d’une première rencontre

Les traits de la maturité en di­sent plus long que les formes plus jeunes. Après des décennies à froncer les sourcils, par exemple, un sexagénaire finit par avoir l’expression plus sévère, même au repos. Souriez plus : cela ne peut pas nuire.

Voici comment avoir un sourire parfait, selon la science.