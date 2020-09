4 / 6

iStock/Jacob Ammentorp Lund

Est-ce plus dur d’être drôle en cette époque de moralisme politique?

On se plaint parfois en effet que «de nos jours, on ne peut plus rien dire.» Mais ce n’est pas forcément le cas. Sur des sujets comme le genre, la race ou l’âge, on peut très bien faire de l’humour à condition de cibler l’oppresseur et non le groupe opprimé ou défavorisé. Dans le milieu de l’humour, on dit qu’il faut frapper au-dessus de la ceinture, et non en bas.

