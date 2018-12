Mon argent

Magasinage : ces 30 trucs de vendeurs nous font dépenser toujours plus

Découvrez les 30 trucs psychologiques et sournois qu’emploient les vendeurs et commerçants pour vous faire dépenser toujours plus – et comment les déjouer.

1 / 27 Monkey Business Images/Shutterstock Pour vous faire dépenser plus, les vendeurs et commerçants vous attirent avec quelques articles à bas prix Le fait que les premières choses que vous voyiez en entrant dans la plupart des magasins soient les sacs de friandises bon marché ou les chaussettes à bas prix n’a rien d’une coïncidence. Ces articles bon marché ont pour fonction de vous faire ouvrir votre portefeuille et ils sont conçus pour faire tomber la barrière psychologique «anti-dépenses» qui s’érige dès que vous entrez chez un détaillant. «Les Nord-Américains sont méfiants, observe le consultant Jeff Green. Mais cet article bon marché que vous jetez dans votre chariot va immédiatement déclencher le petit stimulus dont vous aviez besoin pour dépenser davantage un peu plus tard.» Méfiez-vous de ces 10 trucs psychologiques qui vous font dépenser inutilement.

2 / 27 istock/ blew_i Les supermarchés vous assaillent de bonnes odeurs En vous bombardant d’odeurs de pain sorti du four ou de poulet rôti dès que vous entrez au supermarché, les détaillants savent très bien ce qu’ils font : activer vos glandes salivaires. Parce que, dès que vous salivez, vous devenez un acheteur beaucoup moins discipliné, signale Paco Underhill, auteur de What Women Want: The Science of Female Shopping (Ce que femme veut : la science du magasinage au féminin). Et cette pratique ne se limite pas à l’alimentation. Savez-vous comment le chercheur Martin Lindstrom, engagé par un magasin d’électroménager, a fait grimper de 23 pour 100 les ventes de frigos et de cuisinières? En diffusant dans l’air des odeurs de tarte aux pommes! Suivez nos conseils pour faire des achats réfléchis et éviter les dépenses compulsives.