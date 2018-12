Conversation : 7 phrases magiques pour se sauver de l’embarras

Un compliment, une question ou un jeu peuvent vous faire aimer de n’importe qui. Gardez-les en mémoire, ça pourrait vous sortir de l’embarras.

Posez beaucoup de questions, de bonnes questions

Demandez : «Qu’aimez-vous faire en dehors du travail ?»

Les recherches montrent lorsque nous parlons avec des personnes que nous connaissons peu, nous avons tendance à évaluer l’expérience en fonction de notre propre performance, et non de la leur. Précisons que parler de soi-même peut procurer plus de plaisir que la nourriture ou l’argent. Alors, comment offrir à votre interlocuteur le plaisir d’une bonne conversation? En lui posant des questions, et des questions qui exigent plus que des réponses courtes et évasives – la règle étant la suivante : si on peut répondre à votre question par un «oui» ou un «bien», ne la posez pas.

Évitez de parler travail si vous le pouvez; évoquez plutôt les loisirs – «Qu’aimez-vous faire en dehors du travail?» est un bon point de départ. Debra Fine, auteure de The Fine Art of Small Talk (L’art du bavardage), conseille cette question qui mettra aussitôt votre interlocuteur dans un bon état d’esprit et dévoilera sa personnalité: «Quel a été le point culminant de votre année jusqu’à présent?» Cela permet à la personne de se montrer sous son meilleur jour et, si le «point culminant» en question touche à un sujet qui vous intéresse aussi, cela peut jeter les bases d’une solide amitié.

