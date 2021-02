11 choses bannies de la Maison-blanche par les présidents

2 / 11

Le brocoli

Un grand nombre d’enfants ont fait le vœu d’éliminer le brocoli et de manger de la crème glacée pour souper s’ils devenaient présidents. Un seul y est parvenu (en partie). En 1990, George H. W. Bush a ordonné que ce légume soit retiré du menu de la Maison-Blanche, ainsi que de celui de l’avion présidentiel Air Force One. «Je n’aime pas le brocoli», a-t-il déclaré à l’époque. «Je le déteste depuis mon enfance, lorsque ma mère me forçait à le manger. Maintenant que je suis président, fini le brocoli!» Ce que Président veut…

C’est peut-être héréditaire! Une étude se penche dessus pour savoir si la haine du brocoli est génétique ou non.