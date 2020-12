Couple: 14 remarques à ne jamais faire à votre partenaire

4 / 14

ISTOCK/PEOPLEIMAGES

Être passif-agressif

Il est clair que quelque chose ne tourne pas rond. Si vous répondez «rien» quand l’autre vous demande «qu’y a-t-il?», vous êtes passif-agressif et vous donnez l’impression que vous avez peur d’amener sur la table un sujet brûlant et de commencer une dispute. Vous encouragez votre partenaire à le faire à votre place. «Les disputes font partie des bonnes relations à long terme», nous dit Andrea Syrtash, experte en relations humaines et auteure d’un livre sur la conquête de l’autre dans un mariage qui dure, Cheat on Your Husband (with Your Husband): How to Date Your Spouse.

«Ce n’est pas grave de se disputer, mais c’est la façon dont vous vous disputez qui peut l’être. Ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas d’accord», ajoute-t-elle.«Si vous parvenez à communiquer à travers vos différences, et êtes capable d’entendre l’autre, vous réussirez des percées ou vous trouverez un terrain d’entente.» Mais quand vous évitez la dispute, la mésentente risque de s’aggraver. «Il faut être capable de communiquer vos sentiments pour traverser les conflits inévitables entre vous et la personne que vous aimez», commente Mme Hall. «Agir comme si de rien n’était est une situation où les deux vont être perdants. Il y aura de la frustration et les problèmes s’aggraveront.» Au lieu de cela, asseyez-vous ensemble et parlez-en calmement et avec respect.

