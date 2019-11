10 conseils pour manger plus de légumes

1. Servez-les tels quels. Chaque jour, au souper, mettez une assiette de crudités sur la table, par exemple des concombres, des tomates, des carottes, du céleri et des poivrons. Accompagnez-les d’une trempette, en variant la recette : salsa, sauce aux herbes, vinaigrette, sauce au lait et fromage bleu passés au mélangeur, etc. Comme tout le monde apprécie la fraîcheur et le croquant des légumes crus, il y a fort à parier qu’il ne restera rien dans l’assiette.

2. Servez-les en salade. Une poignée de verdures en sachet, quelques tomates cerises, des tranches de concombre ou de pomme, et voilà une salade saine et délicieuse prête en quelques minutes. C’est une bonne façon de commencer le repas du soir.

3. Faites-les rôtir. La plupart des légumes gagnent en saveur quand on les fait rôtir au four avec de l’huile d’olive, du vinaigre, du sel, du poivre et de l’ail. L’été, servez des champignons, des courgettes, des tomates, des oignons et des poivrons, l’hiver, des légumes racines : panais, navet, betterave, carotte. pomme de terre, etc.

Coupez d’abord les légumes en gros morceaux, roulez-les dans le mélange d’huile, de vinaigre et d’assaisonnements pour bien les enduire, mettez-les dans un plat à rôtir, et faites-les cuire à feu moyen, 20 à 40 minutes, selon l’épaisseur des morceaux. Choisissez des légumes ayant la même texture et faites en sorte que les morceaux soient d’égale grosseur afin que la cuisson soit uniforme.

4. Faites-en des soupes. Réduits en purée, les légumes comme la pomme de terre, la carotte, la courge, le chou-fleur ou le brocoli (pour ne nommer qu’eux, mais il y en a bien d’autres) donneront une soupe crémeuse et réconfortante.

La recette est simple : dans une casserole de taille moyenne, faites revenir 1 tasse d’oignon finement haché dans 1 cuiller à soupe d’huile végétale jusqu’à ce que l’oignon soit cuit. Faites cuire le ou les autres légumes et mettez-les avec l’oignon dans le mélangeur ou le robot-culinaire, et réduisez le tout en purée jusqu’à ce que la préparation soit lisse. Mettez la purée dans la casserole et diluez-la avec du bouillon ou du lait écrémé. Réchauffez, assaisonnez et servez.

5. Faites-les sauter. Les légumes sautés sont généralement très savoureux. Choisissez-en un que toute la famille aime et coupez-le en morceaux de la grosseur d’une bouchée. Faites chauffer une poêle ou un petit wok à haute température, ajoutez de l’huile d’olive, puis les morceaux de légume, et faites cuire en remuant constamment. A la fin de la cuisson, ajoutez les assaisonnements de votre choix (par exemple, sel, poivre et thym; ou sauce soya et huile de sésame), remuez une dernière fois et servez. C’est aussi simple que cela.

6. Faites-en une sauce. Vous pouvez confectionner de fabuleuses sauces ou salsas crues ou cuites avec des tomates, des oignons, des poivrons, des champignons et des légumes verts, préparés séparément, ensemble, ou mélangés avec d’autres légumes. Servez la sauce sur du poulet, du porc, des pâtes ou tout autre plat de votre choix.

7. Mettez-les dans une omelette. La plupart des légumes peuvent entrer dans la composition d’une omelette, surtout lorsqu’on leur ajoute un peu de fromage râpé. Oignon, poivron, tomate, champignon et pomme de terre viennent naturellement à l’esprit, mais il y en a bien d’autres.

8. Râpez-les et ajoutez-les à de la viande hachée. Burgers ou pains de viande y gagneront en saveur et en valeur nutritionnelle. Râpez finement l’équivalent d’une tasse de carottes, courgettes, poivrons, champignons, épinards ou autres légumes verts, sans oublier les oignons, et ajoutez-les à votre préparation de viande avant de la faire cuire.

9. Servez-les en farce. Farcissez-en une volaille, garnissez un rôti de poitrine de gros morceaux de légumes, ou roulez-les dans des filets de porc, de boeuf ou de poulet.

10. Adaptez vos recettes pour les inclure. Ajoutez des épinards hachés et cuits ou des carottes râpées dans votre sauce à lasagne. Augmentez la quantité de légumes et réduisez d’autant la quantité de viande que vous utilisez normalement dans vos soupes, vos ragoûts ou vos casseroles. Ou ajoutez des légumes cuits et des haricots aux ziti, aux manicotti farcis ou à d’autres plats de pâtes.