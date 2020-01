Vivre 100 ans en pleine forme, c’est possible! Mais pour atteindre cet âge vénérable en pleine possession de vos moyens, assurez-vous d’avoir un bon mode de vie! Voici 45 bonnes habitudes qui ont fait leurs preuves.



Bluesquirrel/Shutterstock

Records de longévité

Nous battons des records de longévité grâce à l’amélioration de nos conditions de vie et aux progrès de la médecine, ne seraient-ce que les vaccins et les antibiotiques. L’espérance de vie moyenne, qui s’établit aujourd’hui à 82 ans au Canada, continue d’augmenter. Elle a progressé de 11 ans depuis 1960! Bien sûr, il est plus agréable d’atteindre un âge vénérable en pleine possession de ses moyens et en ayant une vie bien remplie.Vous souhaitez rester dans votre maison? Voici comment bien vous préparer à vieillir chez vous.

Chau Thi Vo en est la parfaite illustration: à 97 ans, elle jouit de l’énergie contagieuse d’une femme beaucoup plus jeune. Autrefois propriétaire d’un restaurant au Vietnam, elle fait aujourd’hui du bénévolat pour rester active. Un prix lui a d’ailleurs été remis l’an dernier pour ses efforts inlassables auprès d’un organisme d’habitation pour personnes âgées. Elle consacre aussi du temps à son temple et à ses deux familles – la semaine, elle vit chez sa fille à Vaughan, en Ontario, et le week-end, chez son fils, à Mississauga. Elle passe enfin beaucoup de temps avec son shih tzu croisé caniche qu’elle adore, et de bons amis avec lesquels les discussions se prolongent souvent tard en soirée.

Cette mère de 6 enfants qui a 11 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants ne passe pas inaperçue. Quand Chau Thi Vo sort en société, des gens lui demandent souvent s’ils peuvent la serrer dans leurs bras. «Ils disent qu’ils m’admirent et veulent me ressembler», confie-t-elle.

En étudiant le rapport entre longévité et santé, on a remarqué que ceux qui vivent le plus longtemps ont en commun le type de lieu où ils habitent, leur mode de vie et l’attention qu’ils accordent à leur santé. «À quoi bon vivre vieux s’il faut passer des années frappé d’incapacité dans une maison de retraite?» demande Benjamin Zendel, professeur à l’université Memorial de Terre-Neuve et responsable de la chaire de recherche du Canada sur le vieillissement et les neurosciences auditives.

Pour vivre plus longtemps et en santé, voici 45 bonnes habitudes qui ont fait leurs preuves.