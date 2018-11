13 / 13

GRUMPY CAT: NO-IT-ALL/CHRONICLE BOOKS, 2015

Évitez autant que possible de faire comme les chats… qui ne pardonnent absolument jamais!

La recherche scientifique sur le pardon est très récente. Elle ne date que de 1989, mais certains chercheurs suggèrent que nous voyons davantage de personnalités publiques chercher le pardon parce que nous sommes plus conscients de l’importance de la réconciliation. Si vous avez été blessé ou avez blessé quelqu’un, évaluez la situation et envisagez autant que possible de demander pardon ou de pardonner à ceux et celles qui vous entourent.

Selon la recherche, après une confrontation, les primates tels que les bonobos, les gorilles de montagne et les chimpanzés vont souvent afficher des comportements amicaux en se prenant dans les bras ou en s’embrassant. Pareils comportements ont également été observés chez des non-primates tels que les chèvres et les hyènes.

Évitez donc d’agir comme la seule espèce qui n’a manifesté absolument aucun signe de réconciliation dans le cadre de travaux scientifiques… le chat domestique!

Tiré de RD.com : 14 Things Science Can Teach You About Forgiveness