Voici les 20 villes les plus peuplées de la planète

La population mondiale ne cesse d’augmenter, et en particulier dans les villes les plus peuplées de la planète. Voici où nous en sommes en 2019.

Il y a deux mille ans, 170 millions de personnes se partageaient la planète Terre, selon WorldPopulationHistory.org. Depuis, la race humaine est sur une trajectoire ascendante: 7,7 milliards d’habitants en 2019 et 10 milliards prévus d’ici le 22e siècle.

Selon les Nations Unies, l’accroissement de la population planétaire présente de nombreux défis. D’autant plus que les pays cherchent à atteindre des objectifs en matière de durabilité d’ici 2030. Fondamentalement, plus il y a d’humains sur Terre, plus nous avons besoin de ressources comme la nourriture, l’eau et la terre pour les nourrir, plus nous privons de ressources d’autres espèces et plus nous produisons de déchets.

Il y a de bonnes nouvelles toutefois. L’augmentation de la population ralentit et, dans certains pays, elle est même en régression, selon les Nations-Unies. Voici les 20 régions métropolitaines les plus peuplées de la planète – définies comme des villes et leurs communautés environnantes – selon le classement de la World Population Review.

