5 types de collègues toxiques et comment réagir

Le travail de bureau constitue souvent un environnement motivant et agréable pour progresser dans notre carrière. Mais parfois, on tombe sur un collègue toxique qui manque totalement de professionnalisme, de classe ou de retenue. Voici comment réagir.

1 / 5 ISTOCK/RAWPIXEL La pie Avez-vous déjà rencontré un collègue qui vous assomme avec ses discussions interminables, aussi bien dans les couloirs que durant les réunions? C’est un véritable défi de ne pas tomber dans le piège de ses monologues. Cette personne peut être gentille, mais ne semble jamais reprendre son souffle. «Il y en a qui ont besoin d’entendre le son de leur voix parce qu’ils ont le sentiment que personne ne les écoute», explique la travailleuse sociale clinicienne new-yorkaise, Sherry Amatenstein, auteure de How Does that Make You Feel? True Confessions From Both Sides of the Therapy Couch (2016). «Vous n’avez cependant pas à vous astreindre à l’écoute de ses confidences continues. Lâchez un profond soupir et faites-lui comprendre que vous devez répondre à une urgence et qu’il vous faut vous concentrer sur votre travail pour ne pas perdre votre emploi.» Ce genre de comportement vous rappelle quelqu’un? Voici d’ailleurs 8 raisons de ne pas faire confiance à un collègue.

2 / 5 ISTOCK/PORTISHEAD1 L’insatisfait Vous l’avez évité toute la semaine. Vous ne pouvez plus supporter ses plaintes et sa frustration inconditionnelle. De plus, il n’y a rien de plus déprimant et démotivant pour une équipe que de faire affaire à un personnage aussi cafardeux. Voici comment confronter cet éternel rabat-joie. Selon Sherry Amatenstein, «il ne sera satisfait (et encore!) que s’il réussit à entraîner tout le monde avec lui dans son gouffre. Pour sortir de ce cul-de-sac, essayez de lui faire comprendre que vous êtes désolé pour lui, mais que votre équilibre est important au travail et que vous ne pouvez vous permettre d’adopter une telle vision négative». Assurez-vous de savoir ce qui est bon pour vous avec ces conseils pour survivre et mettre fin aux relations toxiques.