Humour: 14 blagues sur le monde du travail

Thomas Pajot/Shutterstock

Un graphiste consulte son client

Client: Je ne suis pas certain de ce bleu…

Moi: En réalité, c’est du vert.

Client: Qui est le client?

Moi: Vous.

Client: Et de quelle couleur s’agit-il?

Moi: … Bleu?

Client: Bien. Maintenant montrez-moi les autres teintes de bleu que vous avez.

On s’est mis d’accord sur un «bleu» sapin.

— clientsfromhell.net