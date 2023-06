Livres: 23 classiques à lire (ou à relire!)

Dans une société futuriste, les pompiers ont comme mission de brûler les livres. Tous les livres. Montag est pompier et fait son boulot jusqu’au jour où il découvre le pouvoir de la lecture. Il rejette les préceptes de la société et rêve d’un nouveau monde où on célèbrera le retour de la littérature et de l’imagination. Du coup, il est perçu comme un dangereux criminel…

L’attrape-coeurs – J. D. Sallinger

Sarcastique, poétique et sincère, le protagoniste angoissé Holden Caulfield est l’un des personnages littéraires les plus célèbres de tous les temps. Écrit en 1951, Catcher in the Rye capture avec brio l’expérience solitaire d’un adolescent qui doit grandir et laisser derrière lui la tendresse et l’innocence de l’enfance. Bien que la fiction pour adolescents n’existait pas lorsque J.D. Salinger a écrit ce roman, il est considéré comme l’un des premiers livres pour jeunes adultes et apparaît régulièrement dans les cours d’anglais.