Parler d’argent: 12 attitudes déplacées (à ne jamais suivre)

Faire des plans avant d’établir un budget

Bien sûr, tout le monde aimerait s’inscrire à de nouveaux cours, voyager davantage et aller voir des spectacles. Mais le budget dont nous disposons pour ce genre de choses varie considérablement d’un individu à l’autre. Bonnie Tsai suggère donc, avant de se lancer dans des activités communes, de demander à tout le monde d’établir son budget. Ainsi, personne ne se sentira obligé de dépenser plus d’argent qu’il ne le peut ou veut. Faites autant de recherches que possible pour déterminer de combien d’argent vous aurez besoin pour des vacances et d’autres activités de loisir.