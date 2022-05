Notre tableau complet de conversion des mesures de cuisine

EVERYDAYPLUS/GETTY IMAGES

Un de mes premiers cours d’art culinaire avait tout d’une leçon de math. Peu enthousiaste au départ, j’ai vite compris son importance, à mesure que se poursuivait le semestre.

Le cours consistait fondamentalement à mémoriser quelques conversions de mesures de cuisson, et à les mettre en pratique dans les recettes. Mais ce n’est pas nécessaire de retourner à l’école: vous n’avez qu’à suivre ces tableaux!

Équivalence de poids et de mesures

Imprimer notre tableau

Cuillères à thé et cuillères à soupe

Voici la façon facile de se souvenir des mesures en cuillères à thé et à soupe: il y a 3 c. à thé dans 1 c. à soupe, 1 c. à soupe équivaut à ½ once liquide, et 16 c. à soupe donnent une tasse. Pour vous épargner ce calcul, suivez le tableau de conversion suivant.

Pincée ou soupçon = Moins de 1/8 de c. à thé 1-½ c. à thé = ½ c. à soupe 3 c. à thé = 1 c. à soupe; ½ once liquide 4-½ c. à thé = 1-½ c. à soupe 2 c. à soupe = 1/8 de tasse; 1 once liquide 4 c. à soupe = ¼ de tasse; 2 onces liquide s 8 c. à soupe = ½ tasse ; 4 onces liquide s 12 c. à soupe = ¾ de tasse ; 6 onces liquide s 16 c. à soupe = 1 tasse ; 8 onces liquide s; ½ chopine

Tasses à mesurer

Pour convertir les recettes, ne pas oublier que 16 c. à soupe équivalent à 1 tasse, que 1 tasse contient 8 onces liquides, et que 4 tasses font 1 litre. Pour ne pas avoir à compter, voici le tableau complet.

1/8 de tasse = 2 c. à soupe; 1 once liquide ¼ de tasse = 4 c. à soupe; 2 onces liquides 1/3 de tasse = 5 c. à soupe + 1 c. à thé ½ tasse = 8 c. à soupe; 4 onces liquides 2/3 de tasse = 10 c. à soupe + 2 c. à thé ¾ de tasse = 12 c. à soupe; 6 onces liquides 7/8 de tasse = ¾ de tasse + 2 c. à soupe 1 tasse = 16 c. à soupe; 8 onces liquides; ½ chopine 2 tasses = 32 c. à soupe, 1 chopine; 16 onces liquides 4 tasses = 2 chopines; 1 pinte; 32 onces liquides

Chopines, pintes, gallons et livres

Un dicton raconte qu’une pinte américaine équivaut à une livre, ce qui n’est pas totalement vrai pour la chopine (pint) canadienne, qui vaut 1,2528 lb.

Pour simplifier, que pèse une livre? 16 onces, et 1 tasse pèse 8 onces, ce qui fait que 1 chopine vaut 2 tasses.

1/2 chopine = 1 tasse; 8 onces liquides 1 chopine = 2 tasses; 16 onces liquides 1 pinte = 4 tasses; 32 onces liquides 1 gallon = 4 litres; 16 tasses ¼ de livre = 4 onces ½ livre = 8 onces ¾ de livre = 12 onces 1 livre = 16 onces

Conversions métriques

Qu’ont en commun toutes les conversions ci-dessus? Elles se basent sur le système impérial. Mais qu’arrive-t-il avec une recette qui vient d’un autre pays? Elle sera en grammes, en millilitres et en degrés Celsius, plutôt qu’en onces, en tasses et en degrés Fahrenheit. Voici comment les convertir.

Unités de volume et conversion métrique

Si vous pouvez mémoriser que 1 c. à thé équivaut à 5 ml, 1 c. à soupe à 15 ml et une tasse à environ 250 ml, le calcul sera facile. Ou oubliez les maths et référez-vous au tableau ci-dessous.

1 ml = 1/5 de c. à thé 5 ml = 1 c. à thé 15 ml = 1 c. à soupe 60 ml = ¼ de tasse; 2 onces liquides 80 ml = 1/3 de tasse 125 ml = ½ tasse; 4 onces liquides 160 ml = 2/3 de tasse 180 ml = 3/4 de tasse; 6 onces liquides 250 ml = 1 tasse; 8 onces liquides 375 ml = 1-½ tasse; 12 onces liquides 500 ml = 2 tasses; 16 onces liquides; 1 pinte 700 ml = 3 tasses 950 ml = 4 tasses; 32 onces liquides; 1 pinte 1 litre = 33,8 onces liquides 3.8 litres = 4 pintes ; 1 gallon

Unités de poids et conversion métrique

Sachez que 1 once correspond à 28 grammes, et 1 livre à un peu plus de 450 grammes. Rappelez-vous que cela s’applique au poids, et non aux onces liquides (qui sont des mesures de volume).

1 gramme = 0,035 onces

100 grammes = 3,5 onces

500 grammes = 17,6 onces; 1,1 livre

1 kilogramme = 35 onces; 2,2 livres

Équivalences des températures de cuisson

Vous voulez convertir les degrés Celsius en Fahrenheit? Multipliez les Celsius par 1,8, et ajoutez 32. Ou suivez ce tableau.

0°C = 32°F 100°C = 212°F 120°C = 250°F 160°C = 320°F 180°C = 350°F 190°C = 375°F 205°C = 400°F 220°C = 425°F 230°C = 450°F

Ingrédients liquides et ingrédients secs

On aime tous les ustensiles de cuisine polyvalents. Mais pour mesurer les ingrédients, rien de tel que deux ensembles distincts: l’un pour mesurer les liquides et l’autre pour les ingrédients secs.

Outils de mesure des liquides

Les tasses à mesurer les liquides sont parfaites pour le lait, l’eau, l’huile, le miel, la mélasse et le sirop de maïs. Elles sont faites de verre ou de plastique transparents, et souvent munies d’une anse et d’un bec verseur. On les trouve dans les formats de 1, 2, 4 ou 8 tasses. Il est pratique d’en avoir de diverses tailles, comme cet ensemble de trois tasses.

Pour mesurer les liquides, placez la tasse sur une surface plane. S’il s’agit d’un ingrédient épais comme le miel, vaporisez la tasse au préalable avec un aérosol de cuisson. Versez l’ingrédient en le mesurant au niveau de l’œil. Mesurer en regardant au-dessus la tasse peut fausser la mesure (sauf avec une tasse faite pour ça). Lorsque vous avez terminé, videz le contenu de la tasse avec une spatule en caoutchouc.

Outils de mesure des ingrédients secs

Pour des ingrédients comme la cassonade, la farine, les noix, les pépites de chocolat, la crème sure ou le gras, procurez-vous un ensemble de tasses à mesurer les ingrédients secs. Ces ustensiles en métal ou en plastique ont un rebord droit et uniforme qui facilite le nivellement avec le dos d’un couteau. Choisissez un ensemble comprenant ¼ tasse, 1/3 tasse, ½ tasse et 1 tasse. S’il s’accompagne de mesures supplémentaires (1/8 tasse, 2/3 tasse ou 3/4 tasse), c’est encore mieux.

Pour mesurer les ingrédients secs, déposez-les à la louche ou à la cuillère dans la tasse. Laissez les ingrédients dépasser un peu, en repositionnant la tasse sur la surface, si requis. Égalisez alors la surface en passant une spatule à bord droit ou le dos d’un couteau sur le rebord.

Pour la cassonade, suivez bien la recette. Si celle-ci exige que la cassonade soit tassée, pressez-la dans la tasse à mesurer avec le dos d’une cuillère, avant de niveler la surface.

Outils de mesure pour les petites quantités

Enfin, pour compléter vos outils de mesure, procurez-vous un ensemble de cuillères à mesurer. Elles ont des rebords droits et égaux et peuvent mesurer les ingrédients liquides comme les ingrédients secs. La plupart des ensembles comprennent ¼ c. à thé, ½ c. à thé, 1 c. à thé et 1 c. à soupe. Ils peuvent parfois comprendre aussi 1/8 c. à thé, ¾ c. à thé et ½ c. à soupe.

Pour mesurer les ingrédients secs avec une cuillère à mesurer, formez un petit monticule avant d’en égaliser la surface. Pour les ingrédients liquides, versez-les jusqu’aux rebords de la cuillère. Une couche d’aérosol de cuisson préviendra les éléments épais, comme le miel, de coller à la cuillère.

