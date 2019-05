Cuisine: 25 trucs d’experts qui vont changer votre vie

Il vous reste des pains à hamburger ou à hot dog? Déchiquetez-les, mettez-les dans un sac de plastique à fermeture et faites-les congeler. Puis, sans les décongeler, placez-les dans un robot culinaire et, après une vingtaine de pulsions, vous obtiendrez une belle chapelure prête à l’emploi. Essayez-la dans cette délicieuse recette de saumon , par exemple.

11 / 25

Julia700702/Shutterstock

Faites votre jus de citron au micro-ondes

Passez un citron 10 secondes au micro-ondes pour en faire éclater les cellules et aider le jus à s’écouler plus facilement, propose Laurent Tourondel, chef et copropriétaire de l’Arlington Club, à New York. Un excellent truc quand vous essayez de tirer d’un citron le plus de jus possible pour faire une vinaigrette.

Vous serez surpris par ces façons méconnues d’utiliser le citron dans la maison.