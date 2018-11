Prévention

7 erreurs qui mettent vos reins en péril

Si vos reins ne fonctionnent pas comme il faut, vos risques d’infarctus ou d’AVC risquent d’augmenter.

1 / 7 Stokkete/shutterstock Vous aimez les aliments préparés La plupart des aliments préparés sont chargés sodium, ce qui, non seulement, est mauvais pour votre cœur, mais peut entraîner des problèmes aux reins. Si vous présentez des signes que vous mangez trop de sel, votre corps doit éliminer celui-ci dans l’urine; il élimine aussi en même temps du calcium. Et si vous avez trop de calcium dans l’urine, vous risquez de faire des calculs rénaux, explique le Dr James Simon, néphrologue à la clinique Cleveland. Les reins ne sont pas les seuls organes mis en danger par une trop grande consommation de sodium. Assurez-vous de connaitre ces 25 autres raisons de vous méfier du sel. Le Guide alimentaire canadien recommande de ne pas dépasser 2 300 mg de sodium par jour ; or les Canadiens en consomment environ 3 400 mg quotidiennement. Lisez les étiquettes nutritionnelles sur les produits que vous achetez et vous serez surpris de voir à quel point la quantité de sodium que vous ingérez augmente rapidement. « Les gens s’arrêtent aux glucides, aux gras et calories, et ne prennent pas la peine de lire le contenu en sodium », remarque le Dr Simon. Découvrez les meilleurs suppléments et habitudes les plus efficaces pour mieux vous protéger des maladies rénales.

2 / 7 Rido/Shutterstock Vous ne contrôlez pas votre hypertension L’hypertension est mauvaise pour l’organisme tout entier, et ceci inclut les reins. «Les reins sont essentiellement un ensemble de vaisseaux sanguins muni de drains pour évacuer l’urine, explique le Dr Simon. Si vous faites de l’hypertension dans vos gros vaisseaux sanguins, vous en faites aussi dans les plus petits.» Une hypertension non contrôlée peut endommager les veines qui mènent aux reins et léser ces organes. Adoptez ces 20 trucs faciles pour réduire votre pression artérielle.